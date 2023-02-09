Жителя Алтая обманули при покупке снегохода

Мужчина потерял 65 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

38-летнего жителя Республики Алтай обманули на 65 тысяч рублей при покупке снегохода. Об этом сообщает региональное управление МВД

Сельчанин просматривая сайты по продаже автомобилей и спецтехники и нашел подходящее объявление. Продавец предлагал купить снегоход по выгодной цене, правда, требовалась полная предоплата

– Недолго думая, мужчина согласился и перечислил на счёт неизвестного всю требуемую сумму, – отметили в МВД.

Продавец пообещал через несколько дней доставить снегоход транспортной компанией, однако сельчанин так его и не получил.

Правоохранители возбудили уголовное дело.