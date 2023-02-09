Жителя Алтая обманули при покупке снегохода

Мужчина потерял 65 тысяч рублей
Фото: Олег УКЛАДОВ
38-летнего жителя Республики Алтай обманули на 65 тысяч рублей при покупке снегохода. Об этом сообщает региональное управление МВД
Сельчанин просматривая сайты по продаже автомобилей и спецтехники и нашел подходящее объявление. Продавец предлагал купить снегоход по выгодной цене, правда, требовалась полная предоплата
– Недолго думая, мужчина согласился и перечислил на счёт неизвестного всю требуемую сумму, – отметили в МВД.
Продавец пообещал через несколько дней доставить снегоход транспортной компанией, однако сельчанин так его и не получил.
Правоохранители возбудили уголовное дело.