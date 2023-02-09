В Барнауле решили разморозить проект с жилыми башнями на площади Сахарова

Проект рассмотрели на градосовете Фото: Олег УКЛАДОВ

На площади Сахарова в Барнауле хотят построить три жилые башни на месте бывшего парка «Барнаульская крепость». 9 февраля доработанный проект вновь вынесли на обсуждение градосовета, пишет Толк.

Площадь застройки сократили и увеличили пространство двора. Три жилые свечки в 15 этажей соединяет протяженная на две улицы трехэтажная пристройка с коммерческими помещениями. Здесь появятся рестораны, магазины и другое.

В домах предусмотрено 214 квартир, там смогут жить 950 человек. На подземном уровне хотят построить парковку, а на кровле будет двор с игровыми площадками и озеленением.

Несколько членов градосовета остались недовольны проектом и настаивали на доработке. В итоге его поддержали, исправлением нюансов займутся в рабочем порядке.