Барнаульцев предупреждают об отключении светофора на перекрестке

Светофор не будет работать 1,5 часа
Фото: Олег УКЛАДОВ
В пятницу, 10 февраля, на оживленном участке в Барнауле отключат светофор. Об этом предупреждают в мэрии.
Электронный регулировщик на перекрестке Челюскинцев – Партизанская не будет работать с 13:30 до 15 часов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными. Следует соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
Напомним, ранее мы писали, что 9 февраля, на участке трассы в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн.