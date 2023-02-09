Барнаульцев предупреждают об отключении светофора на перекрестке

Светофор не будет работать 1,5 часа Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 10 февраля, на оживленном участке в Барнауле отключат светофор. Об этом предупреждают в мэрии.

Электронный регулировщик на перекрестке Челюскинцев – Партизанская не будет работать с 13:30 до 15 часов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными. Следует соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Напомним, ранее мы писали, что 9 февраля, на участке трассы в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн.