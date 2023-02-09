Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и молоковозом в Барнауле

Полицейские проводят проверку
Фото: Олег УКЛАДОВ
9 февраля две женщины пострадали в ДТП с участием маршрутки и молоковоза в краевой столице. Об этом со ссылкой на данные ГИБДД сообщают в группе «Инцидент Барнаул».
Молоковоз и маршрутка столкнулись на улице Энтузиастов, 33. В результате ДТП телесные повреждении получили два пассажирки 1978 и 2001 года рождения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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