Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и молоковозом в Барнауле

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

9 февраля две женщины пострадали в ДТП с участием маршрутки и молоковоза в краевой столице. Об этом со ссылкой на данные ГИБДД сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Молоковоз и маршрутка столкнулись на улице Энтузиастов, 33. В результате ДТП телесные повреждении получили два пассажирки 1978 и 2001 года рождения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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