В Барнауле столкнулись маршрутка и молоковоз

ДТП произошло на пересечении улиц Энтузиастов и Панфиловцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 9 февраля, в краевой столице произошла авария с участием маршрутки и молоковоза. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло на пересечении улиц Энтузиастов и Панфиловцев. На снимках с места аварии видно, что маршрутка и молоковоз получили заметные повреждения.

На месте аварии работают медики и сотрудники МЧС. Информация о том, есть ли в ДТП пострадавшие будет известна в ближайшее время.

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