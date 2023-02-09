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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 7:46

В Барнауле столкнулись маршрутка и молоковоз

На месте аварии работают медики и сотрудники МЧС
Герман Архаров
ДТП произошло на пересечении улиц Энтузиастов и Панфиловцев

ДТП произошло на пересечении улиц Энтузиастов и Панфиловцев

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 9 февраля, в краевой столице произошла авария с участием маршрутки и молоковоза. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло на пересечении улиц Энтузиастов и Панфиловцев. На снимках с места аварии видно, что маршрутка и молоковоз получили заметные повреждения.

На месте аварии работают медики и сотрудники МЧС. Информация о том, есть ли в ДТП пострадавшие будет известна в ближайшее время.

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