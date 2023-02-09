В Барнауле столкнулись маршрутка и молоковоз

ДТП произошло на пересечении улиц Энтузиастов и Панфиловцев
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг, 9 февраля, в краевой столице произошла авария с участием маршрутки и молоковоза. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
ДТП произошло на пересечении улиц Энтузиастов и Панфиловцев. На снимках с места аварии видно, что маршрутка и молоковоз получили заметные повреждения.
На месте аварии работают медики и сотрудники МЧС. Информация о том, есть ли в ДТП пострадавшие будет известна в ближайшее время.
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