Участник аварии, в которой погибла алтайская замминистра культуры, не смог обжаловать приговор

Приговор вступил в силу Фото: Олег УКЛАДОВ

Участник ДТП, в котором погибла замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина, не смог обжаловать приговор. Об этом сообщает прокуратура региона.

Согласно приговору суда, автомобиля Hino, двигаясь по второстепенной полосе, не уступил дорогу Hyundai i40.

– Последний совершил неоправданный маневр и выехал на встречную полосу. В результате две машины столкнулись, – отметили в прокуратуре.

Водителей признали виновными и приговорили к условным срокам. Также им на некоторое время запретили управлять автомобилями.

Водитель Hyundai i40, в котором ехала замминистра культуры и другие пассажиры, не согласился с приговором, однако вышестоящий суд оставил его без изменения.

Напомним, резонансное ДТП произошло 29 января 2021 года на трассе «Барнаул – Бийск» в Троицком районе Алтайского края.