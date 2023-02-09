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НовостиОбщество9 февраля 2023 5:34

На алтайской трассе ограничат движение из-за военных

Автомобилистам нужно быть внимательными
Герман Архаров
В ГИБДД добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения

В ГИБДД добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения

Фото: Герман Архаров

Вечером в четверг, 9 февраля, на участке трассы в Алтайском крае ограничат движение из-аз перемещения военных колонн. Об этом предупреждают в региональной Госавтоинспекции.

Движение для всех видов транспорта ограничат с 20 до 21 часа на автодороге «Рассказиха - Фирсово - Бобровка».

В ГИБДД добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения.

Автомобилистов просят быть внимательными с отнестись к ситуации с пониманием.