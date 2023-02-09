На алтайской трассе ограничат движение из-за военных

В ГИБДД добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения
Фото: Герман Архаров
Вечером в четверг, 9 февраля, на участке трассы в Алтайском крае ограничат движение из-аз перемещения военных колонн. Об этом предупреждают в региональной Госавтоинспекции.
Движение для всех видов транспорта ограничат с 20 до 21 часа на автодороге «Рассказиха - Фирсово - Бобровка».
В ГИБДД добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения.
Автомобилистов просят быть внимательными с отнестись к ситуации с пониманием.