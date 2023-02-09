В Каменском районе с линии электропередачи под напряжением похитили металлические уголки

Фото: из архива компании

Обнаружив этот факт, сотрудники филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Отсутствие 12 металлических уголков в нижнем ярусе опоры линии электропередачи 35 киловольт (кВ) «Рыбное – Корнилово» обнаружил персонал службы высоковольтных линий производственного отделения Северные электрические сети во время планового осмотра.

– Участок линии, где произошла кража, находится вдали от населенных пунктов. Но регулярно, мы проводим осмотры всей трассы для выявления дефектов, для оценки состояния, ну и, к сожалению, для обнаружения вот таких вопиющих фактов. Примечательно, что линия была под напряжением и по счастливой случайности похитители не получили электротравму и остались живы. Уголки, общий вес которых составляет 263 килограмма, были срезаны «болгаркой». При этом линия не отключилась, нарушения электроснабжения потребителей не было, ¬– пояснил начальник службы высоковольтных линий ПО СЭС филиала «Алтайэнерго» Владимир Неретин.

Линия питает 11 населенных пунктов Каменского района. Если бы в результате бездумных действий похитителей произошло её отключение, то без света остались бы не только 5 тысяч жителей этих сел, но и социально значимые объекты: 4 школы, 3 детских сада, 2 объекта водоснабжения и котельная. Кроме того, поврежденная ЛЭП – это источник опасности.

Энергетики в очередной раз напоминают об ответственности за преступные действия на объектах электросетевого хозяйства, результаты которых могут быть очень серьезными. Это и обесточенные потребители, и электротравмы случайно оказавших на месте происшествия людей, и поврежденные энергообъекты. Преступление всегда будет раскрыто, а совершивший его – наказан.

Если вы стали свидетелем противоправных действий на энергообъекте, несанкционированного вмешательства в работу электросетевого комплекса или обнаружили неисправность и целостность ограждения и запирающего устройства, позвоните по телефону «горячей линии» ПАО «Россети Сибирь»: 8 800 220 0 220 (звонок бесплатный и анонимный).