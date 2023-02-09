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НовостиОбщество9 февраля 2023 4:05

Алтайские медики рассказали об опасностях рака полости рта

Врачи советуют тщательно ухаживать за зубами
Герман Архаров
При наличии симптомов, чаще всего человек чувствует дискомфорт

При наличии симптомов, чаще всего человек чувствует дискомфорт

Фото: Минздрав Алтайского края

Число онкозаболеваний растет в Алтайском крае. В 2022 году около 100 жителей региона из стоматологии направили в онкоцентры на дальнейшее обследование. Об этом рассказал стоматолог-хирург стоматологической поликлиники №3 Барнаула Данил Зыков.

При наличии симптомов, чаще всего человек чувствует какой-то дискомфорт. С помощью специального отечественного аппарата стоматологи проводят онкоскрининг. Процедура безопасна и безболезненна, весь прием занимает 2-3 минуты

Если стоматолог видит измененную слизистую оболочку, которая не соответствует ее очертаниям в норме, то направляет пациента к другим врачам. Только в 2022 году на дообследования в онкоцентры пришли около 100 жителе региона

Врачи советуют тщательно ухаживать за полостью рта. Кроме чистки зубов щеткой, следует использовать нити межзубные ершики и ирригатор.