Алтайские медики рассказали об опасностях рака полости рта

При наличии симптомов, чаще всего человек чувствует дискомфорт Фото: Минздрав Алтайского края

Число онкозаболеваний растет в Алтайском крае. В 2022 году около 100 жителей региона из стоматологии направили в онкоцентры на дальнейшее обследование. Об этом рассказал стоматолог-хирург стоматологической поликлиники №3 Барнаула Данил Зыков.

При наличии симптомов, чаще всего человек чувствует какой-то дискомфорт. С помощью специального отечественного аппарата стоматологи проводят онкоскрининг. Процедура безопасна и безболезненна, весь прием занимает 2-3 минуты

Если стоматолог видит измененную слизистую оболочку, которая не соответствует ее очертаниям в норме, то направляет пациента к другим врачам. Только в 2022 году на дообследования в онкоцентры пришли около 100 жителе региона

Врачи советуют тщательно ухаживать за полостью рта. Кроме чистки зубов щеткой, следует использовать нити межзубные ершики и ирригатор.