30-градусные морозы накроют Алтайский край

Морозы не ослабнут и на выходных Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни Алтайский край накроют морозы. Ночью местами столбики термометров опустятся ниже -30 градусов. Об этом предупреждают в алтайском Гидрометцентре.

В ночь на 10 февраля температура воздуха составит -25…-30, местами -17…-22 градуса. Днем в пятницу будет немного теплее: -14…-19, местами -8…-13 градусов.

Морозы не ослабнут и на выходных. Ночью 11 февраля прогнозируют -27…-32, по югу Алтайского края местами -18…-23 градуса. Днем столбики термометров покажут -12…-17, в предгорьях местами до -5 градусов.

Добавим, что неустойчивая погода в Алтайском крае объясняется чередованием ложбин циклонов и гребней антициклонов.