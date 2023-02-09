Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Бюджет Алтайского края увеличат на 7,5 млрд рублей по поручению губернатора Виктора Томенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дополнительные деньги направят на дорожную деятельность и покупку новой техники, увеличение зарплат и соцвыплат, а также строительство и ремонт социальных учреждений. В начале года глава региона поручал органам исполнительной власти представить предложения об увеличении расходов по этим направлениям.

Кроме того, в проекте закона дополнительно предусмотрены деньги на финансовую поддержку органам местного самоуправления на 2,7 млрд.

Глава региона поручил снести изменения в закон о краевом бюджете на 2023 год и вынести проект на февральскую сессию АКЗС.

Ранее мы писали о том, что расходы бюджета на 2022 год в Алтайском крае увеличат с учетом поставленных задач и приоритетов