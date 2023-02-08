Бывший мэр Бийска может занять руководящий пост в аптечной сети

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Бывший мэр Бийска Александр Студеникин может устроиться на руководящий пост в аптечную сеть. Как сообщают источники ИА «Банкфакс», речь идет о сети, принадлежащей местному бизнесмену Игорю Неведрову.

- Информацию о предстоящей работе Студеникина именно в сфере фармацевтики опубликовал и Telegram-канал «НеКурасов». Бывший мэр должен занять пост технического директора. На эту позицию он будто бы даже проходил собеседование, с чем успешно справился, - отмечает издание.

К слову, чиновнику якобы пришлось самостоятельно искать работу, не надеясь на патронаж краевого уровня. Согласно негласному правилу, управленцам, которые благополучно покинули пост, помогают найти новое место работы. Однако со Студеникиным все сложилось немного иначе. Виной тому могли быть разногласия экс-мэра с некоторыми депутатами в городской Думе.