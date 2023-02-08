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НовостиОбщество8 февраля 2023 11:02

В алтайском «тарифном» управлении сменился руководитель

Пост врио руководителя занял Евгений Шестаков
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: tarif.alregn.ru

Фото: tarif.alregn.ru

В Алтайском крае назначили нового временно исполняющего обязанности руководителя краевого управления по госрегулированию цен и тарифов. С 7 февраля пост занял Евгений Шестаков, говорится на сайте управления.

Ранее мужчина занимал пост заместителя начальника. На новую должность его назначили по распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

По данным «Банкфакса», предыдущий врио руководителя Олег Колосков ушел с поста по собственному желанию, так как сменил место работы.