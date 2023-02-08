В алтайском «тарифном» управлении сменился руководитель

Фото: tarif.alregn.ru

В Алтайском крае назначили нового временно исполняющего обязанности руководителя краевого управления по госрегулированию цен и тарифов. С 7 февраля пост занял Евгений Шестаков, говорится на сайте управления.

Ранее мужчина занимал пост заместителя начальника. На новую должность его назначили по распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

По данным «Банкфакса», предыдущий врио руководителя Олег Колосков ушел с поста по собственному желанию, так как сменил место работы.