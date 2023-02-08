Автомобилист сбил подростка на «зебре» и уехал с места ДТП в Бийске

ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали подозреваемого в ДТП с пострадавшим ребенком. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, подозреваемый получил травмы.

Авария произошла 3 февраля в 16:50 по улице Васильева. Водитель внедорожника Toyota сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе. Мальчик 2011 года рождения получил травмы, но госпитализация не потребовалась. Автомобилист скрылся с места ДТП.

«В результате розыскных мероприятий, а также грамотных и слаженных действий сотрудников Госавтоинспекции, водитель причастный к совершению ДТП, был разыскан, им оказался житель Республики Алтай мужчина 1964 года рождения», - отметили в ГИБДД.

Мужчину привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП.

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