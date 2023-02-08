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НовостиОбщество8 февраля 2023 8:41

В Бийске активистки заявили митинг против тарифов и переноса женской консультации

Они планируют провести акцию 19 февраля
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
ЖКХ

ЖКХ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске подали еще заявку на проведение митинга против ЖКХ. Как сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на «Левый Бийск», инициаторами стали активистки всероссийского женского союза «Надежда России».

Женщины планируют выступить против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и переноса женской консультации из первой поликлиники в центральную городскую больницу. Провести митинг активистки планируют 19 февраля на Петровском бульваре.

Ранее разрешение на проведение акции подавала партия КПРФ. В мэрии идею не поддержали.