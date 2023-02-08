В Бийске уже третий день ищут пропавшего мальчика с окрашенными волосами

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В Бийске третий день разыскивают подростка с окрашенными волосами. Как сообщил «Бийский рабочий», ранее он уже уходил из дома.

13-летнний мальчик пропал 5 февраля. Он вышел из торгового центра «Воскресенье», и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид ему 12-13 лет, рост – от 150 до 155 см, длинные черно-рыжие волосы, зеленые глаза. Из одежды на нем была синяя шапка, черные кроссовки и куртка, черно-синие штаны.

По данным издания, подросток стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.