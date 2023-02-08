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НовостиДом. Семья8 февраля 2023 7:41

«Услышал бульканье»: крыса заплыла в унитаз барнаульца

Барнаулец снял на видео плавающую в унитазе крысу
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Крыса

Крыса

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула рассказал о том, что нашел в своем унитазе крысу. Беспомощный грызун барахтался в воде, сообщает amic.ru.

Как пишет житель дома №251 по улице Георгия Исакова, крысы бегают не только по мусорным площадкам и лестничным пролётам, но и могут приплыть в гости. Буквально.

- А вы закрываете крышку унитаза? Я да, теперь и гантель ещё сверху. Сегодня в третьем часу ночи приплыла крыса. Не спалось, услышал бульканье в ванной комнате. Потом до шести утра не спал, - отметил мужчина.

Также горожанин передал привет управляющей компании.

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