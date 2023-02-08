Больше 7 тысяч девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку в Барнауле

Прошедшие собеседование получают допуск к итоговой аттестации Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 8 февраля, барнаульские девятиклассники прошли очередное испытание – итоговое собеседование по русскому языку.

Собеседование представляет собой устные ответы. Всего было предложено четыре задания:

– Чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником, - рассказывают в пресс-центре мэрии.

В том случае, если школьник успешно проходит собеседование, то он автоматически получает допуск к государственной итоговой аттестации. Те же, кто не смог сдать или не сдавал по уважительной причине, смогут сделать это в резервные дни – 15 марта и 15 мая. Основной период ГИА-9 в этом году стартует с 24 мая и продлится по 1 июля.

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