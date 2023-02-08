Два аварийных здания горели в Барнауле

Пожар в заброшенном здании в Барнауле Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За минувшие сутки в Барнауле произошло два крупных пожара – горели аварийные дома.

– В 22.11 в службу спасения поступила информация о возгорании в деревянном заброшенном здании по улице Тимуровская. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома 1953 года постройки, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Общая площадь пожара составила около 120 «квадратов». На тушение были привлечены более 40 человек личного состава и 11 единиц боевой и специальной техники. Причины возгорания не уточняются.

Помимо этого пожар произошел в трехэтажной заброшке на улице Смирнова. Там горело здание 1954 года постройки.

– На месте происшествия были задействованы более 50 человек, 13 единиц техники, - добавляют в ведомстве.

Самое сложно было в том, что надо было отстоять соседние строения. В итоге огонь повредил перекрытия между третьим этажом и чердачным помещением, внутренние перегородки и кровля. По предварительным подсчетам площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Причина пожара также не называется.

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