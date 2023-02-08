Студентка-первокурсница из Барнаула отдала мошенникам больше 1,7 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

19-летняя студентка-первокурсница из Барнаула перевела мошенникам больше 1,7 млн рублей.

Подробнее об очередном «разводе» рассказал автор ТГ-канала Unusual Crimes Barnaul. По его информации, студентка вуза в начале февраля наткнулась на один проект в интернете. Там предлагалось быстро преумножить вложения в несколько раз. В итоге девушка перевела 1 миллион 734 тысячи рублей из которых 790 тысяч – это были собственные накопления, а остальное – кредиты нескольких банков.

Естественно ни о каком преумножении речи не было. Это была очередная мошенническая схема. Возбуждено уголовное дело.