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НовостиОбщество8 февраля 2023 5:20

Студентка-первокурсница из Барнаула отдала мошенникам больше 1,7 млн рублей

Из них 790 – это ее личные накопления
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

19-летняя студентка-первокурсница из Барнаула перевела мошенникам больше 1,7 млн рублей.

Подробнее об очередном «разводе» рассказал автор ТГ-канала Unusual Crimes Barnaul. По его информации, студентка вуза в начале февраля наткнулась на один проект в интернете. Там предлагалось быстро преумножить вложения в несколько раз. В итоге девушка перевела 1 миллион 734 тысячи рублей из которых 790 тысяч – это были собственные накопления, а остальное – кредиты нескольких банков.

Естественно ни о каком преумножении речи не было. Это была очередная мошенническая схема. Возбуждено уголовное дело.