Бийчанин пойдет под суд за кражу золотых украшений из шкатулки знакомой

Уголовный кодекс Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция раскрыла кражу золотых украшений у жительницы Бийска. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемым оказался знакомый горожанки.

40-летняя жительница Бийска обнаружила пропажу украшений из своей шкатулки. Там лежали цепочка, подвеска, крестик, браслет и две пары сережек. Женщина обратилась в полицию.

- Как удалось установить сотрудникам уголовного розыска, к краже оказался причастен знакомый заявительницы - 34-летний бийчанин. В содеянном мужчина признался и рассказал, что украшения продал, а деньги потратил по своему усмотрению, - отметили в управлении.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.