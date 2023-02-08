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НовостиОбщество8 февраля 2023 3:45

В Алтайском крае готовятся к паводку любой сложности

В МЧС заверили, что спасатели будут готовы к худшему сценарию
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Паводок в Алтайском крае

Паводок в Алтайском крае

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Главном управлении МЧС по Алтайскому краю готовятся к худшему сценарию развития паводка. Как сообщили в ведомстве, тему обсудили на селекторном совещании.

Давать прогнозы насчет того, каким будет паводок в этом году, пока рано, но спасатели готовятся к любому развитию ситуации. Как рассказал глава регуправления Александр Макаров, ведомство должно быть готово оказывать помощь населению, в том числе к эвакуации граждан, если она понадобится.

Также глава напомнил о том, что в городах и районах нужно создать запас продуктов, медикаментов и других необходимых вещей.