В Алтайском крае готовятся к паводку любой сложности

Паводок в Алтайском крае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Главном управлении МЧС по Алтайскому краю готовятся к худшему сценарию развития паводка. Как сообщили в ведомстве, тему обсудили на селекторном совещании.

Давать прогнозы насчет того, каким будет паводок в этом году, пока рано, но спасатели готовятся к любому развитию ситуации. Как рассказал глава регуправления Александр Макаров, ведомство должно быть готово оказывать помощь населению, в том числе к эвакуации граждан, если она понадобится.

Также глава напомнил о том, что в городах и районах нужно создать запас продуктов, медикаментов и других необходимых вещей.