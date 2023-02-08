Алтайский губернатор поручил до конца февраля перечислить выплаты медикам

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил перечислить выплаты медикам до конца февраля. Как сообщили в региональном правительстве, ответственных за задержку будут наказывать.

Глава региона поручил оперативно исполнить все обязательства по выплатам.

- Если по каким-то причинам будут сбои, необходимо немедленно принимать все меры, чтобы довести выплаты в положенные сроки. Случаи задержек буду рассматривать лично и принимать все необходимые решения, вплоть до кадровых, – отметил губернатор.

Напомним, всего в регионе новую выплату получат около 11 тысяч медработников. Пока что деньги получили лишь 924 из них.