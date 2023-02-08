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НовостиОбщество8 февраля 2023 2:49

Алтайский губернатор поручил до конца февраля перечислить выплаты медикам

За задержку перечислений последует ответственность
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил перечислить выплаты медикам до конца февраля. Как сообщили в региональном правительстве, ответственных за задержку будут наказывать.

Глава региона поручил оперативно исполнить все обязательства по выплатам.

- Если по каким-то причинам будут сбои, необходимо немедленно принимать все меры, чтобы довести выплаты в положенные сроки. Случаи задержек буду рассматривать лично и принимать все необходимые решения, вплоть до кадровых, – отметил губернатор.

Напомним, всего в регионе новую выплату получат около 11 тысяч медработников. Пока что деньги получили лишь 924 из них.