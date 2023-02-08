Экс-глава отдела алтайского управления юстиции попался на взятке и отделался штрафом

Он получил 200 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на скамье подсудимых оказался бывший начальник отдела Главного управления юстиции региона. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По данным суда и следствия, в период с 2021 по 2022 год мужчина, занимая пост руководителя отдела материально-технического обеспечения, получал деньги от представителя одной компании. Взятка предназначалась для выбора компании подрядчиком на ремонт административных зданий в разных районах региона. Также чиновник должен был беспрепятственно принимать документы для оплаты услуг. Всего он получил 200 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к штрафу в размере 3 млн рублей. Также конфискованы средства и автомобиль на сумму взятки.