Полиция сняла пьяного пассажира с авиарейса «Москва — Барнаул»

Полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники транспортной полиции задержали нетрезвого пассажира авиарейса «Москва — Барнаул». Как сообщает «МВД Медиа», мужчину привлекут к административной и уголовной ответственности.

По предварительным данным, пьяный мужчина начал ходить по салону во время полета и пытался проникнуть в кабину пилотов.

- Он вел себя агрессивно, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с окружающими, ударил бортпроводника по лицу. В связи с тем, что неадекватные действия представляли опасность, пассажиры и работники авиакомпании ограничили передвижение дебошира, - отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В итоге пришлось применить физическую силу, чтобы угомонить дебошира. В Барнауле его передали сотрудникам полиции. Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. По данному факту возбуждены дела.