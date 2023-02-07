Всего чиновник получил в качестве взятки 200 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-начальника отдела главного управления юстиции Алтайского края признали виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-службы СК и прокуратуры региона.

Следствие и судом установили, что в период с 2021 по 2022 год осужденный, будучи начальником отдела материально-технического обеспечения краевого управления юстиции, получал деньги от представителя ремонтно-строительной фирмы. Цель взятки была в том, что именно эту организацию выбрали в качестве подрядчика на выполнение работ по ремонту помещений административных зданий в разных районах Алтайского края. Также за эти деньги гарантировалась беспрепятственная приемка и подписание документов, на основании которых оплачивалась услуга.

Всего чиновник получил в качестве взятки 200 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ. Против экс-начальника завели дело о взятке в крупном размере.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей. Также он лишен права в течение пяти лет быть госслужащим, функции которого связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет.