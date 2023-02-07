Барнаулец украл у работодателя почти полмиллиона рублей и спустил их на ставки

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в полицию обратился руководитель фирмы, который сообщил о хищении 450 тысяч рублей. Недостача была обнаружена в кассе при проведении инвентаризации, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

По записям с камер видеонаблюдения удалось отследить, что вечером к зданию фирмы подъехал автомобиль, из которого вышел молодой человек. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что к краже может быть причастен сотрудник компании, в чьи обязанности входили прием, выдача, учет и хранение продукции на складе. Молодой человек открыл дверь, зашел в помещение и с помощью ключей от сейфа забрал деньги.

Подозреваемым оказался 25-летний барнаулец. Он рассказал, что в течение недели брал на работе небольшие суммы денег, которые клал на свой счет и тратил на спортивные ставки в букмекерских конторах.

В итоге все 450 тысяч рублей он спустил на тотализатор. На данный момент возбуждено уголовное дело о краже.