На конец 2022 года средняя стоимость одного гробы составила 4755 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подорожали гробы. По данным ФедералПресс, цена выросла за год на 18,9%.

На конец 2022 года средняя стоимость одного гробы составила 4755 рублей. Этот показатель соответствую средней стоимости в целом по Сибири.

Лидерами по приросту цены по сравнению с данными на конец 2021 года оказались Томская область (56,7%) и Республика Алтай (25%). Скромный рост отмечается в Хакасии (4%) и Иркутской области (6,8%).

Напомним, ранее стало известно, когда в Алтайском крае вновь вырастут тарифы ЖКУ.