«Алгоритм» и Альфа-Банк договорились о сотрудничестве

Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

На прошлой неделе Группа компаний «Алгоритм» и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили руководители - Ксения Белоусова и Ирина Бубенко.

Договоренность касается развития долгосрочного сотрудничества в области строительства и ипотечного кредитования. Речь идет о кредитном договоре, в рамках которого ГК «Алгоритм» получит финансирование в размере 2,3 млрд рублей на строительство нового жилищного комплекса «Современник». ЖК расположится в центральной части Барнаула, в районе улицы Чернышевского.

ЖК «Современник» - это четыре высотных дома разной этажности, два из которых будут построены из кирпича, еще два других возведут по современной технологии монолит/кирпич. Преимуществами нового жилищного комплекса являются продуманные планировки квартир с максимально эффективной организацией пространства, вместительная подземная парковка, индивидуальные кладовые, современные детские и спортивные площадки.

— Для реализации застройщиком любого строительного проекта в современных условиях нужен финансовый партнер. Мы рады осуществить реализацию нашего нового проекта ЖК «Современник» с надежным партнером – Альфа-Банком, отличающимся современным и технологичным взглядом на многие процессы. Это позволит предложить нашим клиентам индивидуальный подход к обслуживанию. Подобный формат сотрудничества носит позитивный характер для всего сектора недвижимости. Для нас, как застройщика, это гарантия полноценного финансирования проекта, а для наших дольщиков — это дополнительная защита их интересов. Именно поэтому для реализации нашего проекта мы выбрали надежного партнера в лице Альфа-Банка, — прокомментировала Ксения Белоусова.

В Алтайском крае Альфа Банк является крупнейшим банком, который предлагает полный набор финансовых услуг и развивается по модели phygital. На рынке проектного финансирования Альфа-Банк - один из самых крупных участников. В Алтайском крае банк заключил свою первую сделку по финансированию, и состоялась она благодаря принятому решению ГК «Алгоритм».

- Для нас этот проект знаменателен, и мы рады, что ГК «Алгоритм» стала нашим первым партнером в проектном финансировании. Экспертиза банка позволяет гибко подходить к застройщикам и находить индивидуальные решения, — отметила Ирина Бубенко.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы. «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.

Группа компаний «Алгоритм» — один из самых крупных застройщиков на рынке Барнаула и Алтайского края. Строительство всех объектов осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. Семь лет подряд — 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 компания удостаивается почетной награды Золотой знак «Надежный Застройщик России».