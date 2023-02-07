Новый сервис поможет организовать телефонную связь в крупных компаниях, а также эффективно построить работу контактных центров.

Новый сервис поможет организовать телефонную связь в крупных компаниях Фото: Анна Перевощикова

Решение интегрируется с любыми внутренними системами компаний и дает возможность бесшовного перехода с аналогичных зарубежных сервисов, что особенно актуально для бизнеса в условиях импортозамещения.

Сервис ориентирован в первую очередь на компании крупного бизнеса, которым уже недостаточно базового функционала платформ по организации телефонии для создания единого телефонного пространства.

При этом разработчики отмечают, что сервис адаптируется под индивидуальные требования клиентов и позволяет организовать единую унифицированную систему коммуникаций, объединив территориально распределенные структуры в одну телефонную сеть, а также подключить и организовать работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

«Стабильная связь и современные коммуникационные сервисы сегодня служат основой построения эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, «Корпоративная АТС» собирает в едином решении всю необходимую информацию – историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов. Функционал платформы можно дополнить другими решениями, например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text», - объясняет директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Кирилл Самошонков.

Кроме того, для сотрудников контактных центров доступна система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа.

Пользователь получает возможность установить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) распределять входящие звонки, снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.