Алтайский министр рассказала о негативе, который обрушился на нее после поста об окопных свечах

Министр рассказала, что все негативные отзывы затмили положительные отзывы Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава министерства социальный защиты Алтайского края Наталья Оськина столкнулась с волной негатива после поста об изготовлении окопных свечей. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

- Когда на прошлой неделе опубликовала историю о том, что с коллегами в свободное от работы время делаем «окопные свечи», первая реакция была, мягко скажем, негативная. Но реакция была ожидаемой! Сегодня особо явно идет борьба добра и зла! – написала Наталья Оськина.

Министр рассказала, что все негативные отзывы затмили положительные отзывы, поддерживающие сообщения о желании присоединиться к инициативе. Оськина отметила, что такая обратная связь совсем не сравнима с той первой, недоброжелательной реакцией.