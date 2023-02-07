Клиенты ВТБ стали в три раза чаще оплачивать покупки картой «Мир» с помощью смартфона

POS-оборот по токенизированным – привязанным к смартфонам – картам также увеличился втрое.

Сегодня к Pay-сервисам привязано свыше 1,5 млн карт ВТБ. По итогам 2022 года токенизированный оборот по национальным картам, в том числе кобейджинговым, составил 109 млрд рублей – это в 3 раза превышает объем 2021 года. При этом траты по токенизированным картам других платежных систем ожидаемо сократились по итогам года в 5 раз.

Средний чек покупки, оплаченной картой «Мир» с помощью смартфона, сохранился на уровне прошлого года – 650 рублей. В среднем в месяц держатель карты совершает 26 токенизированных транзакций.

«Решение международных платежных систем и сервисов уйти из России не оказало существенного влияния на транзакционные привычки населения. Пользователи смартфонов на Android начали активно пользоваться для оплаты покупок картой «Мир», в том числе привязав ее к доступным Pay-сервисам. Только в нашем банке токенизировано свыше 1,5 млн национальных карт, то есть каждый десятый «Мир» в портфеле банка, и оборот по ним кратно вырос. По мере замещения карт международных платежных систем национальными в портфеле банка обороты продолжат расти. Владельцы смартфонов на iOS вскоре также смогут решить для себя вопрос бесконтактной оплаты без участия пластиковой карты благодаря платежным стикерам и технологии СБП», – комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета».

Количество транзакций по цифровым картам банка за 2022 год увеличилось на 25% к прошлому году и достигло 60 млн операций. Общий объем трат клиентов по цифровым картам за 2022 год увеличился на 22% год к году. Драйвером роста оборота стали виртуальные карты «Мир»: за год клиенты банка оплатили ими покупки и услуги на сумму свыше 42 млрд рублей, что в 8,4 раза превышает показатель прошлого года.