В Барнауле на шоссе Ленточный бор произошло массовое ДТП с тремя автомобилями

Проводится проверка
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром 7 февраля в Барнауле произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. По данным городской ГИБДД, авария случилась в 9.00 часов на шоссе Ленточный бор.
По предварительным данным, 60-летний водитель «Нивы» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Corolla, которая ехала впереди. От удара иномарку отбросило «встречку», где она врезалась в BMW.
В результате ДТП травмы получили 25-летний водитель Toyota и женщина-пассажир BMW. Их доставили в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства выясняются.