В Барнауле на шоссе Ленточный бор произошло массовое ДТП с тремя автомобилями

Проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 7 февраля в Барнауле произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. По данным городской ГИБДД, авария случилась в 9.00 часов на шоссе Ленточный бор.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Нивы» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Corolla, которая ехала впереди. От удара иномарку отбросило «встречку», где она врезалась в BMW.

В результате ДТП травмы получили 25-летний водитель Toyota и женщина-пассажир BMW. Их доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства выясняются.