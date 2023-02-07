Известный писатель Александр Цыпкин выступит в Барнауле с «БеспринцЫпными чтениями»

Афиша мероприятия. Предоставлено организаторами.

20 февраля в Барнауле выступит писатель Александр Цыпкин с программой «БеспринцЫпные чтения», куда вошли еще не опубликованные новые рассказаны. Мероприятие состоится на экспериментальной сцене в алтайском театре драмы.

- Новый Цыпкин - это рассказ «Децимация на Стиксе», антиутопия о жестоком социальном эксперименте в обществе будущего. Старый Цыпкин - рассказ «Сливянкинагейт», сатира на тему фильма «Не смотрите наверх», продолжение известного рассказа «Трагическое недоразумение». И, наконец, вечный Цыпкин - рассказ «Прометейка», эпатажная комедия на тему отношений и радикального феминизма, - рассказывают организаторы в пресс-релизе мероприятия.

Напомним, что в 2021 году театре драмы впервые поставили спектакль по произведениям Александра Цыпкина «Интуиция», который стал репертуарным хитом. Как ранее сообщала «КП», «Интуиция» была задумана и написана специально в соавторстве с Константином Хабенским в честь 100-летия драмтеатра имени В.М. Шукшина.

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