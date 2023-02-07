Власти Алтайского края анонсировали очередное повышение тарифов ЖКУ

В декабре произошло внеочередное повышение тарифов на услуги ЖКХ Фото: Олег УКЛАДОВ

В следующий раз тарифы на услуги ЖКХ должны повыситься не ранее 1июля 2024 года. Об рассказал официальный представитель правительства региона, пишет «Бийский рабочий».

Напомним, ранее в Алтайском крае, как и во всех остальных регионах России, в декабре произошло внеочередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Как пояснил официальный представитель правительства региона, преждевременная индексация была необходима для обеспечения бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций и недопущения ухудшения состояния систем ЖКХ.

Ранее в Рубцовске провели митинг против повышения на услуги ЖКХ. Подобное мероприятие планируется и в Барнауле.