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НовостиОбщество7 февраля 2023 4:07

Власти Алтайского края анонсировали очередное повышение тарифов ЖКУ

В следующий раз цены на услуги должны поднять не раньше июля 2024 года
Вера Березовская
В декабре произошло внеочередное повышение тарифов на услуги ЖКХ

В декабре произошло внеочередное повышение тарифов на услуги ЖКХ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В следующий раз тарифы на услуги ЖКХ должны повыситься не ранее 1июля 2024 года. Об рассказал официальный представитель правительства региона, пишет «Бийский рабочий».

Напомним, ранее в Алтайском крае, как и во всех остальных регионах России, в декабре произошло внеочередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Как пояснил официальный представитель правительства региона, преждевременная индексация была необходима для обеспечения бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций и недопущения ухудшения состояния систем ЖКХ.

Ранее в Рубцовске провели митинг против повышения на услуги ЖКХ. Подобное мероприятие планируется и в Барнауле.