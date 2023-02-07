Появились версии, из-за чего закрылся барнаульский клуба Che Guevara

Официальная причина закрытия до сих пор не называется Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в соцсетях музыкальной группы «Свидание» сообщили о том, что барнаульский клуб Che Guevara» внезапно закрылся и при этом не вернул предоплату за концерт, из-за чего исполнителям пришлось искать другую площадку. Как пишет «Толк», в последнее время заведение регулярно фигурирует в судебных делах.

Судя по данным с сайта Арбитражного суда Алтайского края, с августа 2022 года и по февраль 2023 года против ООО «Че Гевара» появилось сразу семь исков. Большинство из них связаны с теми или иными задолженностями.

Самые крупные исходят со стороны ООО «Микаэль» и компании «Тейси-Опт». По данным из открытых источников, первая фирма занимается торговлей овощами и фруктами, вторая – распространением алкогольной продукции. Также среди кредиторов значатся регоператор Барнаульской зоны ТКО «Экосоюз» и Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.

Официальная причина закрытия до сих пор не называется.