21-летнего закладчика наркотиков из Алтайского края приговорили к 10 годам колонии

Он не успел сбыть наркотики, так как его задержала полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Якутске 21-летний житель Алтайского края получил большой срок за работу в качестве закладчика. «Вакансию» он нашел через интернет, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Для сбыта наркотиков подсудимый приехал в Якутск. По данным ведомства, в июле 2022 года он получил информацию о месте получения крупной партии. Молодой человек забрал ее и хранил при себе. Кроме того, организатор должен был дополнительно прислать ему большой количество наркотиков посылкой по почте.

Мужчина уже получил почтовый трек и собирался забрать партию, но его задержали сотрудники полиции.

- В отношении поставщиков наркотических средств, действовавших в сети Интернет, уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно, - поясняют в пресс-службе прокуратуры.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с обвинителя приговорил мужчину к 10 в колонии строгого режима.