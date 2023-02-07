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НовостиОбщество7 февраля 2023 1:14

Небольшой минус и снег прогнозируют в Алтайском крае 7 февраля 2023

Температура воздуха составит от -1 до -6 градусов
Вера Березовская
Пройдет небольшой, по юго-востоку умеренный снег

Пройдет небольшой, по юго-востоку умеренный снег

Фото: Олег УКЛАДОВ

7 февраля в Алтайском крае по прогнозу синоптиков будет снежная погода с небольшим минусом. Подробнее об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха составит от -1 до -6 градусов, местами чуть холоднее – до -11. Пройдет небольшой, по юго-востоку умеренный снег. Ветер подует западный, 3-8 м/с, местами порывы достигнут до 13 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. Днем будет идти небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь. Ветер западный, 3-8 м/с.