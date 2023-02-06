Виктор Томенко дал поручение проиндексировать отдельные социальные выплаты в Алтайском крае

Оперативное совещание в правительстве Алтайского края Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В понедельник, 6 февраля в правительстве Алтайского края состоялось оперативное совещание, главной темой которого стали социальные выплаты, субсидии и т.п.

В частности, министр социальной защиты Наталья Оськина подготовила доклад, в котором пояснила о том, как проходит субсидирование населения для оплаты услуг ЖКХ. По ее словам, в январе средства получили больше 66 тысяч семей и еще около восьми тысяч семей получили право на субсидии.

– Всего в 2023 году планово ожидаем более 85,5 тысячи семей, которые к нам обратятся, - подчеркнула она.

В бюджете края на эти цели заложено 2,2 млрд рублей.

В это же время губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что необходима коррекция размеров соцвыплат в зависимости от уровня инфляции за 2022 год.

– Вопрос по социальным выплатам поставлен своевременно. С 1 февраля федеральное правительство приняло решение на 11,9% проиндексировать отдельные социальные выплаты, которые определены федеральным законодательством. Мы при подготовке бюджета на 2023 год предусмотрели индексацию отдельных социальных выплат на 5,5%, - говорит он.

Предложения по корректировке должны быть подготовлены в ближайшие два дня.

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