В Барнауле разыскивают 36-летнего мужчину с сознанием ребенка

Сергей Гольцов Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следственные органы возбудили уголовное дело после тщетных попыток отыскать 36-летнего жителя Барнаула Сергей Гольцова.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». На текущий момент следственным органам известно, что в последний раз мужчину видели 26 декабря прошлого года.

- Около 14.30 он ушел от магазина «Мария-Ра», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Фурманова 24А, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Приметы пропавшего мужчины: на вид 38 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, короткие волосы, глаза светлые, кожа смуглая. Особые приметы: отсутствуют передние зубы, имеет группу инвалидности.

– Ведет себя как ребенок, - поясняют следователи.

Когда его видели в последний раз, он был одет в черную шапку, камуфляжную форму зеленого цвета, сапоги (снизу резиновые, сверху – камуфляж).

Сообщить о местонахождении мужчины можно по телефонам: 8-913-210-4483, 8(3852) 38-02-02, 39-15-16 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).