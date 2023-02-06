Почти 400 часов обязательных работ получил осужденный на Алтае

С предложением заменить наказание вышли приставы Фото: предоставлено пресс-службой

Осужденный за взятку житель Михайловского района должен был заплатить внушительный уголовный штраф, но он уклонился от обязательств и заработал 380 часов обязательных работ. Подробности дела рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

Мужчину осудили по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег). Ему назначили уголовный штраф 3,2 млн рублей. При этом платить он мог с рассрочкой на 60 месяцев.

По итогу же осужденный рассрочку выплаты не соблюдал, на что незамедлительно отреагировал судебный пристав. Он вышел с предложением заменить штраф на иной вид наказания, и суд пошел навстречу.

Теперь осужденному придется отрабатывать собственные грехи тяжелым трудом. Из расчета, что в день можно работать не более четырех часов и в свободное от учебы, работы время, то долги возвращать мужчине придется почти два года.