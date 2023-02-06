Число коммунальных платежей через ВТБ Онлайн в Алтайском крае выросло в пять раз

Услуги ЖКХ и образования регулярно оплачивают онлайн около 10 тысяч клиентов банка в Алтайском крае.

Клиенты банка в Алтайском крае в декабре оплатили более 110 тысяч счетов за жилищно-коммунальные услуги в интернет-банке или мобильном приложении. За год число клиентов, использующих дистанционные каналы банка для расчетов с поставщиками услуг, выросло в разы и составило 10 тысяч человек.

Пользователи могут оплачивать в интернет-банке или мобильном приложении счета за услуги в сферах образования и ЖКХ, выставленные в пользу более чем 2 тыс. поставщиков Алтайского края. В том числе реализована возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг по Системе «Город».

«Оплата коммунальных платежей через наши онлайн-сервисы позволяет охватить более 90% поставщиков услуг Алтайского края. И сегодня около 10 тысяч клиентов банка в регионе регулярно оплачивают услуги ЖКХ и образования, используя этот канал. Помимо поставщиков коммунальных услуг и детских образовательных учреждений, в числе наших партнеров операторы мобильной связи, налоговые органы, ГИБДД. Стоит отметить, что многие операции производятся без комиссии: платежи в пользу госорганов, штрафы, коммунальные платежи по прямым договорам поставщикам услуг, образовательным учреждениям и другие», – отметил Дмитрий Горбунов, управляющий банка в Алтайском крае и Республике Алтай.

Также доступна оплата услуг по QR-коду из выставленной квитанции в интернет-банке. Каталог постоянно пополняется новыми провайдерами. Пользователю достаточно один раз оплатить счет – например, отсканировав QR-код или выбрав поставщика в каталоге. В дальнейшем новые счета на оплату появятся во вкладке автоматически. Для их оплаты не придется вводить дополнительных реквизитов, они проставляются программой самостоятельно.