В администрации Барнаула назначили замглаву по городскому хозяйству

Сергей Татьянин Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула продолжаются кадровые перестановки. С 3 февраля на должность заместителя главы города по городскому хозяйству назначен Сергей Татьянин.

– Муниципальную службу начинал в 2005 году в администрации Ленинского района города Барнаула с должности начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства управления коммунального хозяйства, - сообщают в пресс-службе мэрии.

В последние годы замещал должность главы администрации Индустриального района. Теперь эти обязанности возложены на первого зама – Дениса Летягина.