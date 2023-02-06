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НовостиПолитика6 февраля 2023 8:50

В администрации Барнаула назначили замглаву по городскому хозяйству

Им стал Сергей Татьянин
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Сергей Татьянин

Сергей Татьянин

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула продолжаются кадровые перестановки. С 3 февраля на должность заместителя главы города по городскому хозяйству назначен Сергей Татьянин.

– Муниципальную службу начинал в 2005 году в администрации Ленинского района города Барнаула с должности начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства управления коммунального хозяйства, - сообщают в пресс-службе мэрии.

В последние годы замещал должность главы администрации Индустриального района. Теперь эти обязанности возложены на первого зама – Дениса Летягина.