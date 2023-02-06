Легковушка столкнулась с бензовозом на Алтае

Место происшествия. Фото: ГО ЧС и ПБ в Республике Алтай

6 февраля в Республике Алтай произошло ДТП, в результате которого легковушка столкнулась с бензовозом.

– Сегодня, 6 февраля, около 12 часов, в Майминском районе, на 480 км автодороги Р-256, произошло ДТП. Столкнулись бензовоз SCANIA и легковой автомобиль Toyota Camry, - сообщают в ГО ЧС и ПБ в Республике Алтай.

Что именно произошло на дороге – выяснит следствие. Спасатели сообщают о двух погибших – водителе и пассажире иномарки.

Судя по снимкам с места происшествия, дорога сухая и чистая. Гололеда нет, но конкретно на данном участке есть небольшой изгиб трассы. Возможно водитель легковушки не справился с управлением и его занесло на встречную полосу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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