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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 7:05

Почти 40 пожарных тушили многоэтажку во Власихе

Пострадавших нет
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожар произошел на площади 40 квадратных метров

Пожар произошел на площади 40 квадратных метров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

5 февраля во Власихе произошло возгорание в многоквартирном доме. Тушили его почти четыре десятка пожарных.

– На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление на втором этаже дома. Очаг пожара находился в одной из квартир, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Звено газодымозащитной службы по помогло эвакуироваться по лестнице одному из жильцов. Еще пятеро вышли самостоятельно.

В общей сложности на тушении были задействованы 39 человек личного состава, а также потребовалось 11 единиц техники. Площадь пожара составила 40 «квадратов». Согласно предварительным выводам, возгорание могло произойти из-за нарушений правил монтажа электрооборудования.

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