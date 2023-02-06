Электричка насмерть сбила жителя Тальменки

Осмотр места происшествия Фото: предоставлено пресс-службой

В воскресенье, 5 февраля, электричка насмерть сбила 58-летнего жителя Тальменки. Он даже не заметил поезд.

Трагический случай произошел вечером на железнодорожном перегоне Усть-Тальменская – Красный Боец. Как оказалось, мужчина шел вдоль путей и не услышал приближающегося поезда.

– Принятые машинистом меры экстренного торможения и подаваемые сигналы повышенной громкости не позволили избежать наезда, - сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

В результате полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что он был пьян. Назначена доследственная проверка.

Следователь осмотрел место происшествия. Параллельно назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.