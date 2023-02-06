«Ростелеком» построил в алтайских селах 17 базовых станций мобильной связи

Фото: «Ростелеком»

Для реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) оператор построил дополнительно 150 км оптоволокна. Работы ведутся по соглашению с Минцифры России.

Новые базовые станции запущены в малых селах Алтайского, Залесовского, Косихинского, Советского, Тальменского, Угловского и других районов края. Всего с начала исполнения проекта в 2021 году «Ростелеком» установил 77 мобильных вышек. Мобильной связь и беспроводной интернет стали доступны для 20 тыс.сельских жителей края.

«Мы с удовольствием исполняем проект, так как любое развитие связи, особенно в сельской местности, ведет к расширению охвата территорий современными услугами и улучшению их качества для действующих клиентов компании. В этом году идем с опережением графика на два месяца. Такой результат стал возможен благодаря продуктивному взаимодействию с нашим партнером Теле2, подрядными организациями, энергетиками и, что очень важно, с органами власти региона от краевого до муниципального уровня», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

«Подключение малонаселенных пунктов к высокоскоростному интернету и включение их в единое информационное пространство — это возможность для наших сельчан пользоваться современными технологиями передачи данных, и она напрямую связана с качеством жизни. Мобильный интернет делает более доступным образование, медицину, государственные и другие услуги», – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время недавней онлайн-встречи с главами районных администраций.

Чтобы у всех населенных пунктов была возможность попасть в федеральный проект, Министерство цифрового развития и связи Алтайского края организовало голосование жителей региона на портале Госуслуги. Заявку на подключение своего села к мобильной связи можно также отправить ведомству обычной почтой.

«Поселок Александровка — самый удаленный населенный пункт Завьяловского района, находится в 42 км от районного центра. Неустойчивая сотовая связь и отсутствие интернета вызывали у жителей большие неудобства. После запуска базовой станции «Ростелекома» 38 из 53 домовладений уже подключились к услуге. Выражаю огромную благодарность за проведенную работу», — сообщил глава района Николай Онищенко.

В 2023 году по итогам голосования в проект планируется включить еще 43 населенных пункта Алтайского края.

Перечень 17 населенных пунктов, в которых в 2023 году установлены базовые станции мобильной связи:

Белое, Куяча и Тоурак (Алтайский район), поселок Александровка (Завьяловский район), Большой Калтай (Залесовский район), Филатово (Косихинский район), Голышево (Первомайский район), Колбаны (Советский район), Шипицино, Казанцево, Кошелево, Загайново (Тальменский район), Песчаное, Михайловка и поселок Дружба (Топчихинский район), Песьянка (Троицкий район) и Тополинский Лесхоз (Угловский район).