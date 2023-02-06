В Рубцовске провели митинг против тарифов на услуги ЖКХ

Митинг в Рубцовске. Фото: Вероника Смирнова

В воскресенье, 5 февраля, в Рубцовске прошел митинг против роста цен за услуги ЖКХ.

Его провели сразу несколько организаций. Больше всего горожан возмутили цены за отопление и вывоз мусора. Остановить их рост – это одно из главных требований населения.

– Не обошли стороной и проблемную тему экологии. Горожане регулярно жалуются на черный снег, но контролирующие службы отвечают, что всё в пределах нормы, - также добавила в своем ТГ-канале депутат АКЗС Вероника Смирнова.

Напомним, 12 февраля аналогичный митинг должен состояться в Барнауле, а вот бийчанам уже дважды отказали.

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