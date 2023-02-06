В Барнауле и Бийске продлили режим «черного неба»

Из-за дымки уже плохо видно дома
Фото: Анна СЕМИНА
На понедельник, 6 февраля, алтайские синоптики продлили для Барнаула и Бийска режим «черного неба».
По данным Алтайского ЦГМС, в краевой столице с самого утра сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих примесей в воздухе.
– На фоне антициклона сохраняется погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в воздухе, первой степени опасности, - поясняют специалисты.
Такая погода простоит, как минимум, до вечера.
В Бийске же худшими часами станет период и 16 до 23 часов.
Кстати, уже вечером пойдет небольшой снег и завтра в регионе потеплеет.