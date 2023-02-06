Вандалы в Бийске разломали новые скамейки

Разломанная скамейка Фото: газеты «Бийский рабочий»

Очередной приступ вандализма произошел у жителей Бийска – неизвестные разломали новые скамейки в парке за ГДК.

Парк был реконструирован в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», но в первозданном виде просуществовал недолго – горожане заметили, что кто-то разломал совершенно новые скамейки. Вандалы покусились на те, у которых перекладины были более тонкими.

– Видно, что ломали специально – это не так, что кто-то сел и лавочка не выдержала веса. Здесь били руками или ногами, прилагали усилия, - цитирует горожан сайт «Бийского рабочего».

Надежда только на то, что в парке есть камеры наблюдения и по ним, возможно, удастся найти злоумышленника.

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